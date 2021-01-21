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Шоу-бизнес

"Искренне не понимаю": Санта Димопулос удивилась скучающим на Мальдивах

21:23 21 января 2021
Санта Димопулос

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос, отдыхающая на берегу Индийского океана, удивляется, как можно скучать на Мальдивах.

По словам певицы, ее дни пролетают незаметно. Молодая женщина большую часть времени проводит с семьей и наслаждается отдыхом на прекрасном острове.

Кроме того, ежедневно Санта медитирует, тренируется, читает, ходит на массажи.

В планах певицы мастер-класс по приготовлению пиццы, куда она идет с сыном. Затем катание на «таблетке», на велосипедах, плавание в масках, просмотр фильма в кинотеатре под открытым небом.

«Для меня это идеальный отдых. Никто и ничто не отвлекает меня от семьи, природы и не нарушает внутреннюю гармонию и штиль», — уточнила певица.

В комментариях Санту поддержали, отметив при этом ее красоту.

Напомним, перед поездкой на Мальдивы, экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах. Там она осталась под впечатлением от работы и гостеприимства известного турецкого мясника и шеф-повара Нусрета Гекче, владеющего сетью стейк-хаусов.

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