Бузова попросила фолловеров описать ее одним словом — и получила ответ

Российская певица Ольга Бузова, отпраздновавшая свой день рождения, сообщила, что начинается череда ее праздников. Блогерша попросила описать ее одним словом.

При этом девушка двигалась под музыку.

Подписчикам не понравился наряд Ольги, ее движения, отметив, что у певицы нет никакой пластики. Спрашивали также, почему у певицы постоянно открыт рот, не страдает ли она гайморитом. Напоминали, что Ольга собиралась усыновить ребенка.

Больше всего нападок было на грамотность Бузовой. Фанаты отметили, что человек с высшим образованием не должен делать ошибки в таком простом предложении (вероятно, первоначально Ольга написала слово «опишите» через «е», а потом исправила), но ее безграмотность заметили и троллили Бузову, называя краснодипломницей, у которой диплом отдыхает на полке.

Напомним, во время недавнего отдыха на Мальдивах Бузова устроила свадьбу с рэпером Давидом Манукяном. Но после отпуска заявила, что Мальдивы с Давой она «закрыла».

Фото Instagram/buzova86

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