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Шоу-бизнес

Андрей Разин поиздевался над Навальным

7:44 22 января 2021
Разин

Продюсер Андрей Разин, который часто комментирует личную жизнь своих коллег по цеху, в этот раз решил подшутить над арестованным Алексеем Навальным. Но шутка получилась злой и неуместной.

В Instagram Разин опубликовал фото московского СИЗО «Матросская тишина», где содержат Навального.

«В сети появилось фото дворца Навального», — так продюсер подписал картинку, намекая на фильм оппозиционера про дворец президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что картинку Разина посмотрели всего несколько сотен человек. То ли у продюсера мало подписчиков, то ли его «творчество» не вызывает особого интереса.

В последнее время имя Разина часто упоминается в СМИ из-за публичной перепалки с бывшим фронтменом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым, которого продюсер неоднократно пытается унизить.

Напомним, Андрей Разин нежелателен для въезда в Украину. Продюсер включен в базу «Миротворец» за покушение на суверенитет и территориальную целостность нашей страны, открытое оправдание российской агрессии и сознательное нарушение государственной границы Украины.

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