«Верните Дана!» Шоу «Голос країни» атакуют поклонники Балана

На странице шоу «Голос країни» в Instagram сообщили, что накануне старта проекта в программе «Сніданок з 1+1» зрителям представят его новых звездных наставников.

Тренеры расскажут, какие голоса ищут на проекте и откроют некоторые секреты стратегии победы в шоу.

При этом поклонники шоу под каждым постом на странице «Голос країни» пишут комментарии с призывом вернуть Дана Балана. Очень многие разочарованы тем, что певца не будет. Такие комментарии попадают в топ. По мнению некоторых, из-за того, что в числе судей не будет Дана Балана, и Потапа и Насти, конкурс будет не интересным.

Напомним, в новом сезоне тренерами проекта «Голос країни» будут Олег Винник, Тина Кароль, Надя Дорофеева и Дима Монатик. Ведущими — звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Дан Балан появился в проекта «Голос країни» в 2019 году. В 10 сезоне в 2020 году он был тренером вместе с Тиной Кароль. Паре приписывают роман. Фаны знаменитостей называют дуэт не иначе, как DanTina. Такой же хештег #DanTina популярен в сети.

Фото Instagram/goloskrainy_official

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