«Это галлюцинации?» Алла Пугачева устроила неожиданный сюрприз поклонникам

Певица Кристина Орбакайте, записавшая недавно новый клип на песню «Новый год, Come On», показала своим фанатам, что происходило за кадром.

Фолловерам певицы клип и песня понравились. Они отметили, что Орбакайте и Гоша Куценко подняли им настроение. Многие услышали в подпевке голос Алла Пугачевой. Незримое присутствие Примадонны еще больше порадовало зрителей. Они восхищены тем, что звездная мама выступает на бэк-вокале у своей не менее звездной дочери. Поклонники считают, что Орбакайте все больше становится похожей на Пугачеву.

Напомним, Кристина Орбакайте вместе со своим мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой живет в США. В России в последние годы она появляется не очень часто, в основном, по работе. Примадонна, которая воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, скучает за своей старшей дочкой.

Фото bigpicture.ru/

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