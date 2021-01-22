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Шоу-бизнес

«Это галлюцинации?» Алла Пугачева устроила неожиданный сюрприз поклонникам

9:10 22 января 2021
Орбакайте и Пугачева

Певица Кристина Орбакайте, записавшая недавно новый клип на песню «Новый год, Come On», показала своим фанатам, что происходило за кадром.

Фолловерам певицы клип и песня понравились. Они отметили, что Орбакайте и Гоша Куценко подняли им настроение. Многие услышали в подпевке голос Алла Пугачевой. Незримое присутствие Примадонны еще больше порадовало зрителей. Они восхищены тем, что звездная мама выступает на бэк-вокале у своей не менее звездной дочери. Поклонники считают, что Орбакайте все больше становится похожей на Пугачеву.

Напомним, Кристина Орбакайте вместе со своим мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой живет в США. В России в последние годы она появляется не очень часто, в основном, по работе. Примадонна, которая воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, скучает за своей старшей дочкой.

Фото bigpicture.ru/

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