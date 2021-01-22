Алина Гросу «полюбовалась мозгом»

Алина Гроссу продолжает смешить подписчиков шутливыми видео — в этот раз певица «прошлась» по мозгу.

«Когда жизнь идет так, что сложно не закатывать глаза… Пы.сы. И было бы чем любоваться», — пишет Алина в комментариях к короткому ролику, опубликованному в ее Instagram.

Голос за кадром интересуется у «глазастой» Гроссу почему та закатывает глаза. «Мозгом любуюсь», — отвечает Алина.

Ранее певица шутила на тему жесткого карантина и выхода украинцев «в свет» после локдауна — она изображала из себя посетительницу «МакДональдса» с «разбегающимися глазами» и на радостях не знающую, где ей лучше сеть и что заказать.

Также мишенью для одного из шуточных видео становились «дамы», которые уж слишком пересыпают свою речь английскими словами, употребляя их и к месту, и ни к месту.

Фото Алины Гросу из социальных сетей.

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