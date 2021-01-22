28.13 / 28.33 33.99 / 34.41
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кети Топурия во второй раз стала мамой

9:30 22 января 2021
Кети Топурия

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия, которая вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова, стала мамой во второй раз. Певица родила сына. Малыш появился на свет в московском роддоме. Сама Кети новость пока не комментирует.

Топурия несколько лет не афишировала отношения с Львом Деньговым. До последнего скрывала вторую беременность.

Долго засиживаться в декрете Кети не собирается. «Возвращаться в рабочий ритм планирую месяца через два после родов, надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо, — рассказывала она. — Сейчас в связи с этой ситуацией с коронавирусом никто не знает, что будет дальше в нашей индустрии».

34-летняя певица также воспитывает 5-летнюю дочь Оливию от первого брака.

Будучи беременной, Кети Топурия продолжала работать, снялась в клипе.

301

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Моргенштерн

«Что делают эти тети?» MARUV своим танцем «смутила» Моргенштерна в Дубае

тимошенко

Юлия Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое

Дан Балан

Dan Balan одной фразой взбудоражил фанатов его пары с Тиной Кароль

Наталья Могилевская

«Специалистке по похудению» Наталье Могилевской пришлось оправдываться

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер