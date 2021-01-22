Кети Топурия во второй раз стала мамой

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия, которая вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова, стала мамой во второй раз. Певица родила сына. Малыш появился на свет в московском роддоме. Сама Кети новость пока не комментирует.

Топурия несколько лет не афишировала отношения с Львом Деньговым. До последнего скрывала вторую беременность.

Долго засиживаться в декрете Кети не собирается. «Возвращаться в рабочий ритм планирую месяца через два после родов, надеемся, что все к тому моменту будет уже хорошо, — рассказывала она. — Сейчас в связи с этой ситуацией с коронавирусом никто не знает, что будет дальше в нашей индустрии».

34-летняя певица также воспитывает 5-летнюю дочь Оливию от первого брака.

Будучи беременной, Кети Топурия продолжала работать, снялась в клипе.

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