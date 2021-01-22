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Шоу-бизнес

Племянница Михаила Ефремова высмеяла Путина

9:53 22 января 2021
Ольга Ефремова

Племянница арестованного Михаила Ефремова, актриса Ольга Ефремова опубликовала в Facebook коллаж на тему дворца Путина, о котором в своем недавнем фильме рассказал Алексей Навальный.

На картинке пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков предлагает Путину вариант «откреститься» от огромного имения. А президент России уточняет, как это лучше преподнести публике.

Ольга Ефремова — российская актриса, продолжательница знаменитой династии Ефремовых. Она родилась в Москве в весьма знаменитой семье. Ее мать Анастасия Ефремова — театральный критик и главная помощница Александра Калягина в Союзе театральных деятелей. Но самые знаменитые родственники Ольги — это дедушка Олег Ефремов и дядя по материнской линии Михаил Ефремов.

Впервые на экранах Ольга Ефремова стала появляться в хорошо зарекомендовавших себя телесериалах — «Кадетство», «Люба, дети и завод», «Закон и порядок». Чуть позже она снялась в мелодраме о проводницах «Рельсы счастья», любовной истории «Удачный обмен» и ярком мюзикле «Стиляги».

Сегодня Ольга находится в фактическом браке с итальянским бизнесменом Алессандро Сини. Она живет в Италии и воспитывает сына Арсения.

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