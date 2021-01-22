Вера Брежнева похвасталась повзрослевшей младшей дочерью

Певица Вера Брежнева показала, как выросла ее младшая дочь — Сара Киперман.

«Как быстро растут дети… Моя младшая доченька», — пишет Вера Брежнева и выкладывает в Instagram две фотографии Сары, которая позирует в большой мохнатой шубе. В посте о фотосессии певице тегнула журнал «ELLE».



Ранее экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева показала фолловерам редкое фото с двумя дочками — Соней и Сарой Киперман. Певица призналась, что редко бывает с дочками «вместе в одном городе», и что «с каждым годом все больше наслаждается своими девочками».

У Веры Брежневой и продюсера Константина Меладце, за которого она вышла замуж, общих детей нет. Однако певица, отвечая на вопрос одной из подписчиц о том, не беременна ли она, ответила: «Пока нет». Подписчики тут же сосредоточили свое внимание на слове «пока».

Фото Веры Брежневой из социальных сетей.

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