Из-за пандемии премьеру фильма с Джеймсом Бондом снова перенесли на полгода

Фильму «007: Не время умирать» явно не везет. Премьеру картины, в которой Дэниел Крэйг в последний раз сыграл Джеймса Бонда вновь перенесли! И все из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 25-я часть официальной «бондианы» должна была выйти в мировой прокат в апреле 2020 года. Однако COVID-19 заставил власти большинства стран мира закрыть кинотеатры. Это был тот самый первый локдаун.

«Не время умирать» тогда стал первым голливудским блокбастером (бюджет фильма оценивается в 250 миллионов долларов), прокат которого было решено отложить. Новой датой премьеры назвал октябрь 2020 года. В Голливуде верили, что до осени коронавирус уже не будет столь опасен, или что медики научатся бороться с ним.

Однако скромные кассовые сборы фильма «Тенет» (известен также как «Довод») Кристофера Нолана, который успели запустить в прокат в августе-сентябре до начала второй волны пандемии вынудили руководство студии UniversalPicturesвторой раз отложить премьеру 25-й части «бондианы». Были переделаны рекламные плакаты и официальные трейлеры. В них указывалась новая дата — 2 апреля 2021 года.

Но пандемия и не думает отступать. История, увы, повторяется. «Не время умирать» стал первым блокбастером 2021 года, показ которого в кинотеатрах перенесли! Зрители смогут увидеть фильм только в октябре. Universal Pictures взяла пауза еще на полгода.

Рекламный плакат фильма "007: Не время умирать" с новой датой премьеры

Некоторые поклонники «бондианы» уверены, что прокатная судьба 25-й части не задалась с самого начала, потому что руководство студии нарушило традицию, согласно которой премьеры предыдущих фильмов о подвигах агента 007 проходили исключительно осенью. И вот теперь это порядок восстановлен, правда, вынужденно.

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