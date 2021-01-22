Горячая штучка: Злата Огневич сверкнула фигурой на Бали

Популярная певица Злата Огневич, объяснившая, почему не выходит замуж, отправилась отдыхать на Бали. Ранее артистка уже отдыхала Индонезии и снова вернулась туда, трогательно признавшись в любви океану.

В Instagram Злата опубликовала трогательный пост и приготовила сюрприз поклонникам — поделилась смелым фото в купальнике.

«Знаете, чем пахнет океан на закате? Долгой дорогой, залом ожиданий, влагой и дурманящим ароматом цветов, которые заполняют такси, пока оно тебя везёт в ТОТ САМЫЙ домик на берегу, где живут солёные брызги… А ещё, океан пахнет свободой и поёт песни! И всё это на закате, потому что ты только что прилетел к нему и пришёл на долгожданное свидание», — написала Злата.

Поклонники засыпали певицу комплиментами.

Ранее Злата Огневич предстала в откровенной фотосессии в белье. Она призналась, что стеснялась своего тела, но научилась приниматься и любить себя, быть более открытой и раскрепощенной.

Фото Instagram.com/zlata.ognevich

74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter