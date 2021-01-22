Сына Потапа посадили на диету

Сына продюсера Алексея Потапенко Андрея, который, как считают, склонен к полноте, посадили на диету.

В Stories в Instagram младший Потапенко показал семейную трапезу в ресторане на Мальдивах. Андрей громко спрашивает, что едят дети и показывает свою порцию и порцию сестры, состоящие из овощей и рыбы, а также огромную порцию морепродуктов своей мамы, Ирины Горовой.

Напомним, бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа) продюсер Ирина Горовая с сыном Андреем и 21-летней дочерью от первого брака Натальей Горовой отдыхает на Мальдивских островах.

Тем временем Потап и Настя попрощались Мальдивами и отправились домой.

Фото Instagram/potapchiq

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