Дантес подхватил на Бали болячку

Телеведущий Владимир Дантес, которого после отдыха в теплых краях с супругой, певицей Надей Дорофеевой, встречал дома щедрый стол от мамы, подхватил на Бали болячку.

В сториз в Instagram он выложил романтическое фото с Надей, которое изрядно подпортила выскочившая на носу телеведущего болячка. «Отдельное спасибо герпесу на носу. И парочке, которая сделала нашу фотографию более романтичной», — пошутил Владимир Дантес.

Ранее Надежда Дорофеева призналась, что ей лишь несколько раз не хотелось возвращаться домой из отпуска, и что отдых на Бали был как раз таким случаем.

Фото со странички Владимира Дантеса в социальных сетях.



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