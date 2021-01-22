Влад Яма похвастался роскошью в гостях у украинского шоумена в Майами

Хореограф Влад Яма, в Майями, где он отдыхает с семьей, побывал в гостях у шоумена Анатолия Анатолича и показал «роскошь», которую тот привез из Украины.

Семья Анатолия Анатолича тоже проводит зимний отпуск на берегу Атлантического океана.

На видео телеведущий, настоящее имя Анатолий Анатольевич Яцечко, хвастается блюдом со словами: «Привез из Украины».

Напомним, Яма показал крещенские купания — в бассейн на крыше здания в Майями. Новый год Яма встретил в Шардже (ОАЭ) и похвастался снимком с аравийским верблюдом.

Фото Instagram/vladyama_official

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