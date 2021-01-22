Кети Топурия показала новорожденного сына и рассекретила его имя

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия, во второй раз ставшая мамой, показала новорожденного сына и рассекретила его имя. Певица опубликовала в Instagram первое фото малыша, показав крошечные ножки. Мальчика назвали Адамом. Он появился на свет 21 января в московском роддоме.

Отцом мальчика является бизнесмен Лев Долгов, за которого Кети недавно вышла замуж. От первого брака у певицы есть дочь Оливия.

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