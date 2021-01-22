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Шоу-бизнес

Прозрачные трусы: Дантес похвастался своей «самой сексуальной фотографией»

13:46 22 января 2021
Владимир Дантес

Телеведущий Владимир Дантес заинтриговал подписчиков обещанием показать свою самую сексуальную фотографию.

Такой вопрос он задал фолловерам в сториз в Instagram.

И буквально через три минуты, не дожидаясь ответов, показал обещанное. «Вот из-за такого шикарного белья я „люблю“ массаж», — прокомментировал свою фотографию в прозрачных трусах Владимир Дантес. Причем, «стратегическое место» было прикрыто самим комментарием.

Ранее Владимир Дантес, засмотревшись на «пятую точку» супруги, певицы Нади Дорофеевой, показал фолловерам, как его жена сорвала ему утреннюю зарядку. Снимающий процесс на видео так увлекся приседающей женой, что решил выполнить это упражнение позже.

Напомним, что недавно «самое голое фото» показала фолловерам артистка и модель Алина Кошарная, которая не единожды обыгрывала свое сходство с российским президентом Владимиром Путиным. После того, как ее подписчики проголосовали за фото в стиле ню, артистка призналась, что таковых у нее нет и выложила одну из фотографий, сделанных на съемках шоу.

Фото Владимира Дантеса из социальных сетей.

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