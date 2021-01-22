«Маска», «Голос країни» и «Холостяк»: подробности самых ярких телепремьер сезона

Украинские каналы готовятся к новому телесезону, который стартует уже в конце января. Подготовка к нему началась в прошлом году, и многие съемки уже завершены. Сезон обещает быть насыщенным реалити, юмористическими шоу и социальными проектами. Уже стартовала премьера «Маски», на очереди — одиннадцатый сезон «Голосу». Весенний эфир начнется с популярного романтического проекта «Холостяк».

Сергей Притула станет ведущим нового юмористического интеллектуального шоу «Где логика?»

«Новый канал» приступил к съемкам пятого сезона «Від пацанки до панянки». Его премьера состоится в начале весны. Девушки начали обучение в обновленном замке «Школы леди». Каждая из участниц будет бороться со своей зависимостью, чтобы изменить собственную жизнь.

— Пятый сезон продлится всего девять недель, — рассказала «ФАКТАМ» руководитель проекта Ксения Бабенко. — Он будет очень насыщенным. За это время пацанки должны осознать собственную уникальность, самостоятельность, самодостаточность и избавиться от зависимости. В реалити появится новый персонаж — искусственный интеллект Орыся. Она будет выполнять роль виртуального наблюдателя, передавая преподавателям всю информацию.

Состав воспитателей проекта останется неизменным: дворецкий Алексей Свинторжицкий, директор Татьяна Мокриди и заместители — Екатерина Виноградова и Ирина Зайцева.

Сергей Притула станет ведущим нового юмористического интеллектуального шоу «Где логика?». Две звездные команды — мужчин и женщин — сойдутся в одной студии, чтобы проверить, у кого лучше логика. Кстати, готовясь к съемкам, Сергей сам прошел все задания. Среди звездных участников: Сергей Бабкин, Игорь Ласточкин, Александр Педан, Оля Полякова.

— По правилам игры, звезды должны разгадывать загадки и ребусы, находить логические связи между разными предметами, явлениями и персонажами, изображениями на картинках или анимациями, — рассказывает руководитель проекта Максим Пастухов. — А еще — демонстрировать свое умение правильно мыслить.

В Киеве прошли съемки второго сезона юмористического проекта Impov Live Show. 16 программ отсняли за несколько дней, премьера состоится в марте. Команда юмористов-импровизаторов осталась неизменной: Рома Мищеряков, Вова Шумко, Костя Трембовецкий, Валик Михиенко. Ведущий шоу — Александр Педан.

— Скажу по секрету, это не работа, а сплошное удовольствие, — признался Александр.

Сразу после старого Нового года стартовали съемки пятого телесезона «Вар'яти-шоу». Несмотря на то что Сергей Притула официально заявил, что больше не является «очільником», автором и актером коллектива, в пятом сезоне он все еще появится. Причем не один, в выпусках примет участие и Притула-младший.

«Новый канал» приступил к работе над кулинарным шоу, объявив кастинг участников. Планируется, что премьера проекта станет одним из главных событий осеннего сезона канала.

Главная премьера нового сезона канала «Украина» — шоу-детектив «Маска». Разговоры о нем велись еще с середины минувшего года. Масштабный костюмированный проект — адаптация мирового формата, популярного во всем мире. Работа над шоу шла на одной из столичных киностудий в строгой секретности. Некоторые маски для звездных участников создавались по несколько месяцев. Одна из самых дорогих в производстве — «Солнце». На изготовление маски ушла тысяча жемчужин, головной убор весит 5 килограммов.

Судьи проекта: Андрей Данилко, Оля Полякова, Дзидзьо и Настя Каменских. Ведущий — Владимир Остапчук. В эфир выйдет двенадцать эпизодов. Финал состоится в апреле. Главный художник по созданию костюмов — Леся Патока.

Стартовали съемки четвертого сезона реалити перевоплощений «Миссия: красота». Работа над проектом идет в Киеве. Ведущий остался неизменным — известный украинский стилист Ильяс Сахтара. Премьера шоу состоится в начале марта.

В «Голосі країни» подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки будет робот

Главная зимняя премьера канала «1+1» — одиннадцатый сезон музыкального шоу «Голос країни. Перезавантаження». Его съемки начались в канун Нового года. Традиционно в тренерское кресло сядет Тина Кароль, к которой на этот раз присоединятся Надя Дорофеева, Монатик и Олег Винник. Пара ведущих неизменна — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

В новом сезоне изменится привычная для всех сцена. За кулисами появится робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. К тому же из-за карантина группа поддержки участников будет болеть за своих близких онлайн.

Уже весной на канале состоится премьера развлекательного шоу «Липсинк Батл». Это адаптация популярного американского формата — шоу звездных пародий.

Известные личности перевоплощаются в звезд шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная их задача — максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид. В проекте двое ведущих. Но кто ими станет, а также имена участников пока держатся в тайне.

В феврале состоится премьера 12-го сезона «Мира наизнанку». Он будет посвящен Пакистану. Именно там побывали неутомимый путешественник Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев. Впервые «Мир наизнанку» отправился изучать очень консервативное мусульманское государство и законы жизни в нем.

— Это удивительная страна, — рассказал Дмитрий. — Многие наши сюжеты вообще будут показаны впервые в истории не только украинского, но и мирового телевидения!

Участники «МастерШеф. Профессионалы» будут делать блюда из льда и неземные презентации для инопланетян

Уже в феврале на СТБ стартуют новые сезоны социальных проектов: «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым, «Тайны ДНК» и остросоциальный проект «Один за всех» с новым ведущим — практикующим адвокатом Сергеем Костырой.

Завершены съемки третьего сезона «МастерШеф. Профессионалы», который стартует в феврале. Его слоган: «Маніяки своєї страви». Учитывая высокий уровень мастерства героев проекта, для них подготовили особые конкурсы, например, сделать блюда из льда или неземные презентации для инопланетян.

Двадцатке сильнейших шефов проекта придется готовить в условиях рационального потребления воды и электричества.

Судьи проекта — Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

— Они будут готовить вместе с участниками, чтобы доказать зрителям и профи, что задания выполнимы, — рассказал руководитель проекта Андрей Пышный. — Хотя, на первый взгляд, кулинарная задача будет звучать, мягко говоря, фантастически.

Главная премьера весны на канале — реалити «Холостяк». На этот раз искать любовь будет 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Михаил — спортсмен и большой любитель кошек. Парень признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного — настоящей любви.

Михаил Заливако

— На проект «Холостяк» я пришел за искренней любовью, — говорит Михаил. — Той, настоящей, за которой все гоняются, но не всегда могут ее найти. Готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь.

Съемки стартовали в декабре 2020 года и уже близятся к финалу. В 11-м сезоне они проходят не только в Украине, но и за ее пределами. Ведущий реалити — Григорий Решетник.

Весной в эфире СТБ появятся сразу два новых шоу: проект, в котором звезды раскроют свои самые сокровенные секреты, и вечернее развлекательное шоу от DIZEL Studio. Съемки начнутся в ближайшее время.

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