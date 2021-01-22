MARUV «заставила» грязно ругаться на украинском языке популярного российского блогера

Украинская певица MARUV, станцевавшая тверк на концерте российского репера Моргенштерна в Дубае, продолжает эпатировать публику.

Во время отдыха в ОАЭ MARUV научила российского блогера Романа Каграманова ругаться по-украински.

Роман Каграманов — российский певец, актер, комик, автор песен, блогер. По национальности он армянин. Роман популярен в России. В его Instagram около 3 миллионов подписчиков.

Напомним, в Дубае MARUV смутила даже бедуинов. Певица каталась по пустыне на квадроцикле без штанов. А недавно артистка опубликовала несколько свежих фото в нижнем белье. Реклама новинки предназначалась для аккаунта капсульной одежды Анны.

Фото krivbass. city/

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