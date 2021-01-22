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Шоу-бизнес

«Я и бал»: внук Аллы Пугачевой снялся в клипе с неприличной песней

15:25 22 января 2021
пресняков

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков снялся в клипе на новую песню группы XTV Александра Хоменко. Для нового трека, который уже появился на страницах группы в соцсетях, выбрано неприлично звучащее название «Я и бал». Эта же фраза неоднократно повторяется в припеве песни.

Кроме Преснякова, в клипе также появился легко узнаваемый актер Борис Смолин (дворецкий Константин из «Моей прекрасной няни»).

Напомним, ранее Никите Преснякову пришлось оправдываться за «песню-пародию». Фолловеры Преснякова в Instagram заявили, что внук Пугачевой позорит себя подобным творчеством. Не встретило понимания у подписчиков и желание Преснякова попробовать себя в игре на гитаре. «Сожги гитару», — посоветовали молодому музыканту.


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