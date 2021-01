Dan Balan наконец представил песню, которой интриговал фолловеров: сеть в восторге

Певец Дан Балан (Dan Balan), ранее анонсировавший премьеру клипа «Дышат о любви» на песню, которую сделал со своей подопечной INDI на шоу «Голос країни-10», выложил отрывок клипа в соцсети.

«The NEW video is OUT! Dan Balan & INDI — Дышат о любви», — таким комментарием сопроводил Дан Балан отрывок клипа, который он разместил в Instagram.

Фолловеры с восторгом отреагировали на долгожданный ими клип.

Напомним, что фанаты певца активно требуют от организаторов шоу вернуть Дана Балана в проект. Когда на странице «Голосу країни» сообщили, что накануне старта проекта зрителям представят новых звездных наставников, поклонники певца в комментариях утверждали, что без Дана Балана шоу будет не интересным.

Кстати, недавно Олег Винник заинтриговал поклонников шоу, сделав намек на неизвестного звездного участника «слепых» отборов. Он выложил в сеть видео, где певец MONATIK допускает, что к тренерам вполне может пожаловать Алексей Потапенко (Потап) или даже Дан Балан.

