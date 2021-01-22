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Шоу-бизнес

Вернувшаяся с Мальдив Оля Полякова загрустила в заснеженном Киеве

16:18 22 января 2021
полякова

Певица Оля Полякова вернулась домой после длительного отдыха на Мальдивах. За время отпуска звезда полностью оторвалась от украинских реалий. Судя по фото, по возвращении Оле взгрустнулось при виде снега в Киеве. Поклонники певицы подсмеиваются над ней: «Действительно, удивительное дело — снег зимой».

Ранее телеведущая Маша Ефросинина потроллила Полякову на Мальдивах и призвала поскорее возвращаться в Киев, а то весь снег растает.

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