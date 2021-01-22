Влад Яма признался, что похож на маньяка

Хореограф Влад Яма, который с семьей сейчас находится в Америке, заявил, что похож на маньяка.

Такое признание он сделал в Instagram, комментируя вполне невинное семейное фото с мороженым. «Даже то, что на этом фото я похож на маньяка, не перестает делать наше любимое мороженое самым вкусным в мире…» — написал хореограф.

А внимательные фолловеры обратили внимание на то, что у сына Ямы как раз мороженого и нет…

В Майями Влад Яма побывал в гостях у шоумена Анатолия Анатолича (Анатолия Анатольевича Яцечко), который проводит зимний отпуск на берегу Атлантического океана.

Также хореограф показал, как он в «теплых краях» отметил Крещение — Влад Яма «окунулся» в бассейн, расположенный на крыше дома, и «выпил» символические сто грамм «для согревания». Он признался, что давно уже хочет окунуться на Крещение, но всякий раз судьба его забрасывает за океан.

Фото со странички Влада Ямы в социальных сетях.

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