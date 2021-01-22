Второй эфир шоу "Маска" отменен

23 января 2021 года в Украине объявлен днем траура в связи с пожаром в частном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек. Поэтому второй выпуск шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» выйдет в следующую субботу, 30 января.

Во втором эпизоде шоу «МАСКА» появится новая восьмерка невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк — настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров. Какая звезда могла замаскироваться в таком образе — загадка. На сцене шоу Буряк исполнит известную украинскую песню «Смерека». Появятся на сцене: эффектная Бабка, игривая Крапанка, мужественный Носорог, магический Мольфар, Циклопа, роскошная Пава и Лев. По условиям проекта никто не знает, кто из звезд скрывается за костюмами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что зрители угадали за какой маской скрывается Олег Винник.

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