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Шоу-бизнес

"Королева": Ани Лорак восхитила вечерним платьем

18:26 22 января 2021
ани лорак

Певица Ани Лорак, на днях приехавшая из Москвы в Киев, похвасталась новым вечерним нарядом. Ани выбрала черное блестящее платье со шлейфом. Разрез от бедра позволил продемонстрировать стройные ноги, а классический приталенный силуэт подчеркнул стройную фигуру.

«Какая красивая, нет слов», «Ах, какая фигура», «Вам очень идет», — восхищались фанаты. Наряд сравнили с убранством истинной королевы.

Напомним, после развода с мужем Лорак живет в Москве с дочерью Софией. В собственности певицы осталась недвижимость в Киеве.

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