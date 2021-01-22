"Королева": Ани Лорак восхитила вечерним платьем

Певица Ани Лорак, на днях приехавшая из Москвы в Киев, похвасталась новым вечерним нарядом. Ани выбрала черное блестящее платье со шлейфом. Разрез от бедра позволил продемонстрировать стройные ноги, а классический приталенный силуэт подчеркнул стройную фигуру.

«Какая красивая, нет слов», «Ах, какая фигура», «Вам очень идет», — восхищались фанаты. Наряд сравнили с убранством истинной королевы.

Напомним, после развода с мужем Лорак живет в Москве с дочерью Софией. В собственности певицы осталась недвижимость в Киеве.

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