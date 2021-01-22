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Шоу-бизнес

Jerry Heil впечатлила "изуродованной" спиной

19:29 22 января 2021
джери хейл

У певицы Jerry Heil (Яны Шемаевой) появились новые проблемы со здоровьем — помимо бессонницы и отекшего лица. Звезда показала, как сейчас выглядит ее спина, и по-настоящему напугала фанатов.

Гематомы багрового цвета намекают, что, возможно, Яна занималась лечением простудного заболевания и ставила банки на спину.

Напомним, ранее был развенчан миф о том, что массаж и постановка банок помогают справиться с целлюлитом. А вот при кашле некоторые врачи рекомендуют баночный массаж в сочетании с обычным для улучшения отхождения мокроты.

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