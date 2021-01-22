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Шоу-бизнес

"Уже набрала три килограмма": Квиткова поделилась впечатлениями от беременности

20:13 22 января 2021
квиткова

Бывший участник шоу «Холостяк» Никита Добрынин и его молодая супруга Даша Квиткова готовятся стать родителями. Пока пара отдыхает на Мальдивах, Даша призналась, что к 15 неделе беременности набрала три килограмма.

«Перед беременностью я весила 55 килограммов, могла ограничивать себя в еде, придерживалась диет или пропускала приемы пищи. Как только узнала о беременности, сразу же отпустила все свои рамки. Я набрала за 4 месяца 3 кг, и то, это скорее отеки в теле и спокойные приемы еды, но талия с 59 см ушла в 69», — рассказывает Квиткова.

Даша попросила избавить ее от советов по питанию и организации жизни в период беременности. «Хотим сами пройти этот путь, пусть это будет даже путь проб и ошибок», — объяснила она.

Напомним, свадьба экс-Холостяка и его избранницы состоялась в августе 2020 года. Пара купила новый дом в Киеве и надеется обустроить семейное гнездышко к весне.

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