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Шоу-бизнес

Бари Алибасов снова в реанимации: что произошло

20:33 22 января 2021
бари алибасов

У Бари Алибасова снова возникли проблемы со здоровьем. Сейчас 73-летний продюсер находится в реанимации одной из московских больниц. Об этом сообщает СтарХит.

За последнее время Алибасова неоднократно госпитализировали. В декабре продюсер попал в больницу из-за отравления препаратом для повышения потенции. Пару недель спустя к Алибасову вызвали бригаду скорой из-за сильнейшего алкогольного опьянения. Сначала было заявлено, что новая госпитализация продюсера тоже является последствием обильных возлияний. Сын Алибасова, привезший отца в больницу, эти слухи отрицает.

«Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за оперативную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы», — заявил Алибасов-младший в эфире РЕН ТВ.

Сам пациент утверждает, что ни на что не жалуется, приехал на обследование и абсолютно здоров. Тем не менее Алибасову придется задержаться в больнице.

Напомним, сын Алибасова полагает, что отец пока так и не оправился полностью после истории с покушением, и этот инцидент еще долго будет сказываться на здоровье продюсера. Алибасов-младший полагает, что отца пытались отравить алкоголем, из-за чего понадобилась реабилитация в специализированной клинике.

Фото alibasov_nana/Instagram

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