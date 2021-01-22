"Экстремальная мамаша" Регина Тодоренко рассказала, чего хочет от сына

Телеведущая Регина Тодоренко во время отдыха на Бали предпочитает не валяться на пляже, а пробовать себя в экстремальных развлечениях, например в серфинге. Регина надеется таким образом стать хорошим примером для маленького сына.

«Я — экстремальная мамаша… Мое бесстрашие, страсть к изучению чего-то нового (пускай иногда опасного) обязательно поможет в будущем развить в Михаиле такие важные для мужчины качества, как смелость, храбрость и умение рисковать», — объяснила Тодоренко.

Телеведущая надеется услышать от сына признание маминых бойцовских качеств: «Приятным бонусом станет, если когда-то, покоряя всей семьей Эверест, сын скажет: «Мам, какая же ты у меня крутая».

Напомним, сын Тодоренко недалеко ушел от звездной мамы — только приехав на курорт, семье пришлось ехать в больницу, поскольку мальчик травмировался в бассейне, упав лицом на бортик.

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