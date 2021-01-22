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Шоу-бизнес

"Дизель шоу" перебирается на росТВ: в сети негодуют

22:17 22 января 2021
дизель шоу

В Украине новый скандал, связанный с командой юмористов «Дизель шоу». Еще не утихли страсти из-за того, что в новогоднем номере артистов обнаружили плагиат из скетчей российских КВНщиков. Теперь выяснилось, что у «Дизель шоу» гораздо более тесные связи с Россией: с 8 февраля проект будет выходить на российском телеканале «Че!». Там уже показывают анонсы, а Insider.ua приводит фрагмент соответствующего рекламного ролика.

На канале не акцентируют, что «Дизель шоу» имеет отношение к Украине. Проект заявлен как «международный комедийный хит».

Участники «Дизель шоу» свое появление на российском телевидении пока не комментировали. В соцсетях решением артистов раздосадованы, но предполагают, что наверное, речь шла о больших деньгах.

Владельцем телеканала «Че!» является российская СТС Медиа. Недавно эта компания объявила о запуске нового комедийного шоу «Лига Смеха». Предполагают, что россияне купили права на одноименный проект, созданный в 2015 году студией «Квартал 95». «Кварталовцы» не прояснили, действительно ли состоялась передача прав россиянам на известное шоу Владимира Зеленского.

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