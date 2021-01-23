"Творить, а не вытворять": Олег Винник дал совет молодым исполнителям, как настроиться на победу

Популярный украинский певец Олег Винник продолжает радовать поклонников новыми песнями, а также рассказами о развитии отечественного шоу-бизнеса. В воскресенье 24 января Олег дебютирует в качестве тренера музыкального талант-шоу «Голос країни» на канале «1+1», а потому певец согласился рассказать о новом для него амплуа, методах работы и жизненных приоритетах, пишет «Теленеделя».

Так, в частности, оценивая шансы участников на победу в шоу, Олег Винник дал исполнителям ценный совет: «Пока умный думает, дурак уже делает» — весьма поучительная пословица. Думать, а потом действовать — беспроигрышный вариант".

Напомним, что начнется первый день «слепых» прослушиваний с совместной песни тренеров. Артистка DOROFEEVA, которая со своим сольным треком gorit вошла в ТОП-100 мирового Shazam, артист и продюсер MONATIK и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник, певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, споют на одной сцене хит The Weeknd — Blinding Lights.

В премьерном выпуске проекта зрителей ждет знакомство с Ириной Ебралидзе. Поддерживать вокалистку по видеосвязи будет ее подруга детства — украинско-боливийская певица Michelle Andrade.

Также на сцену выйдет 20-летний блогер Тема Паучек. Незадолго до участия в «слепых прослушиваниях», парень написал песню «Обращение к Монатику» и выложил ее в соцсети, мечтая, чтобы любимый артист увидел запись. На шоу «Голос країни» Тема пришел, чтобы дать новое дыхание украинским народным песням. Парень исполнит народный хит «Гуцулка Ксения» в собственной современной аранжировке.

Споет на сцене и участник группы ONiONA Алексей Мартыненко. Парень — из семьи музыкантов, всю жизнь принимал участие во всех возможных вокальных конкурсах, но до сих пор его мечтой остается победа в «Голосі країни». Десять лет назад он дошел до прямых эфиров первого сезона легендарного проекта. С тех пор Алексей не изменяет музыке.

Придет на вокальное шоу и Алена Левашева, которая споет хит Майкла Джексона — Earth Song. Девушка стремится доказать всем, что может развиваться как сольная певица, несмотря на принятые в обществе условные стандарты красоты. Алена уже пять лет является солисткой коллектива Prime Orchestra и развивает свой авторский проект Garna. Поддерживать артистку перед выступлением пообещала рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Кроме того, в новом сезоне «Голосу країни» изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки.

Напомним, не все были довольны приходом Винника в команду тренеров «Голосу країни». Было немало считающих, что певец занимает чужое место. Критики пообещали из-за Винника отказаться от просмотра любимого шоу.

Фото olegg. vynnyk/Instagram

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