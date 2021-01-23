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Шоу-бизнес

Очень похожи: Ани Лорак похвасталась селфи с родным братом

7:59 23 января 2021
ани лорак

Проживающая в России популярная украинская певица Ани Лорак довольно плодотворно гостит в Киеве. Так, звезда уже успела прогуляться по историческому центру города и встретиться с кумой Лилией Подкопаевой. Теперь Каролина решила повидаться с еще одним своим родственником — младшим братом Андреем.

В сторис Instagram Ани Лорак опубликовала селфи с братом. Родственники позируют у столика с косметикой. Возможно, съемка происходила в гримерке артистки.

«Братик. Похожи?» — подписала пост звезда.

Поклонники наперебой начали обсуждать сходство героев на фото: часть фолловеров уверены, что родная кровь дает о себе знать, и «сходство налицо». Другие же полагают, что ни о какой «похожести» не может быть и речи. Поэтому решение вопроса придется, очевидно, отложить до следующей встречи родственничков.

Как известно, у родителей Ани Лорак всего было четверо детей, трое из которых мальчики. Андрей на семь лет моложе Каролины. Также у певицы было два старших брата — Сергей и Игорь. Сергей погиб на войне в Афганистане в 1987 году. Игорь Куек закончил университет в Черновцах и сейчас работает в сфере маркетинга и пиара.

Напомним, Ани Лорак с 2014 года живет и работает в России. Кроме концертов, певицу привлекли в команду Татьяны Навки — жены пресс-секретаря Путина.

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