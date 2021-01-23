На девятый день: оставшаяся без денег вдова Бориса Грачевского посетила могилу покойного мужа

Молодая вдова известного режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть любимого мужа. Актриса уже признавалась, что если бы не маленький сын Филипп, она вряд ли бы смогла справиться с потерей.

После похорон Грачевского вдова часто ходит на Троекуровское кладбище к могиле любимого. Посетила погост Екатерина и в пятницу, 22 января — на девятый день после смерти мужа.

В сторис Instagram молодая женщина поделилась новым снимком могилы Бориса Грачевского. Она все так же утопает в цветах — букетов за последние дни стало еще больше.

В день похорон мужа Белоцерковская поклялась, что в ее жизни больше не появится иного мужчины. Актриса заявила, что вечно будет любить отца своего сына.

Тем временем подруга семьи, режиссер Наталья Бондарчук рассказала, что молодая мать вынуждена срочно искать деньги, чтобы прокормить себя и сына Филиппа, пишет Woman.hit.

При жизни Грачевский все деньги вкладывал в «Ералаш», рассчитывая, что его детище будет приносить серьезный доход. Однако в последнее время с финансами возникли серьезные проблемы.

«Вот у Кати средств сейчас просто нет. Да, ей предлагают некоторые дивиденды, чтобы она выступила по телевидению, но она просто не может. Возможно, потом она расскажет о своей любви к Боре и о любви Бори к ней», — приводит ее слова издание.

На помощь Белоцерковской поспешили многочисленные друзья Грачевского, однако пока Екатерина предпочитает отказываться от любого содействия. Ранее актриса и вовсе сделала публичное заявление: ничьи деньги семье не нужны, со всеми проблемами справится сама.

Напомним, о романе с певицей и актрисой Екатериной Белоцерковской Борис Грачевский публично заявил в 2015 году, а в 2016 году пара вступила в брак. Между супругами была солидная разница в возрасте — тридцать пять лет, но все говорило о том, что этот союз гармоничен и создан по любви.

Борис Грачевский долгие годы боролся с раком кожи. Режиссер лечился в Израиле, и терапия была крайне затратной. Семья не успела обзавестись накоплениями. Солидная часть имущества Грачевского находится в залоге.

Фото belotserkovskaia_official/Instagram



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