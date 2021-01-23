"Сладкий Вагаша": жена Петросяна показала "самого модного парня" Москвы и окрестностей

Супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает радовать поклонников, делясь в Instagram новостями из жизни маленького наследника.

На этот раз жена артиста показала подросшего Вагашу в «модном» образе.

«Давненько этого парня в ленте не было», — написала она.

На опубликованном фото ребенок серьезен и сосредоточен, хотя в жизни он, согласно рассказам мамы, растет смешливым и любопытным. Родители балуют Вагана не только самыми лучшими игрушками, но и дорогими брендовыми вещами.

«Самый модный парень Москвы и ее окрестностей!»; «И пусть все невесты завидуют!»; «У молодого человека стилист?»; «Какой славный малыш», — пишут подписчики Татьяны Брухуновой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее жена Петросяна опубликовала фото, на котором ее сын с интересом разглядывает игрушечный автомобиль, который ему подарили на Новый год.

213

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter