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Шоу-бизнес

"Сладкий Вагаша": жена Петросяна показала "самого модного парня" Москвы и окрестностей

10:20 23 января 2021
Татьяна Брухунова

Супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает радовать поклонников, делясь в Instagram новостями из жизни маленького наследника.

На этот раз жена артиста показала подросшего Вагашу в «модном» образе.

«Давненько этого парня в ленте не было», — написала она.

На опубликованном фото ребенок серьезен и сосредоточен, хотя в жизни он, согласно рассказам мамы, растет смешливым и любопытным. Родители балуют Вагана не только самыми лучшими игрушками, но и дорогими брендовыми вещами.

«Самый модный парень Москвы и ее окрестностей!»; «И пусть все невесты завидуют!»; «У молодого человека стилист?»; «Какой славный малыш», — пишут подписчики Татьяны Брухуновой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее жена Петросяна опубликовала фото, на котором ее сын с интересом разглядывает игрушечный автомобиль, который ему подарили на Новый год.

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