Наташа Королева вступилась за Аллу Пугачеву после громкого скандала

Певица с украинскими корнями Наташа Королева вступилась за коллегу Аллу Пугачеву после громкого скандала. Поводом стало появление в телеэфире программы «В тени Примадонны». Как сообщает РИА ФАН, героями передачи стали пропавшие с экранов деятели российского шоу-бизнеса. Авторы намекают, что к закату карьеры звезд приложила руку Примадонна.

В ответ на такую программу знаменитости призвали коллег по цеху начать борьбу за чистоту телевидения. К инициативе присоединилась и Наташа Королева, отметив, что поодиночке звезды не смогут повлиять на ситуацию.

«Просто безобразно. Артистов вываливают в грязи, делают это даже без их участия или используют различные манипуляции для того, чтобы их затащить на съемочную площадку», — цитирует агентство слова Королевой. Звезда недоумевает, почему Примадонну выставляют главным инквизитором эстрады и цинично оговаривают: «Все время придумывают какие-то сказки про Аллу Борисовну».

Супруга стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) тоже причисляет себя к пострадавшим от недобросовестных телешоу. Королева раскритиковала тех телевизионщиков, которые копаются в жизни звезд и выставляют семейные тайны напоказ без какого-либо согласия артистов.

Напомним, ранее телеведущий Андрей Малахов прояснил, почему обиделся на Наташу Королеву. Шоумен считает, что певица абсолютно неправильно вела себя, когда вскрылся скандал с изменой Тарзана.

Фото koroleva__star/Instagram

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