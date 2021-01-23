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Шоу-бизнес

Лучше купить бритву: в Сети раскритиковали небритого Олега Винника

11:05 23 января 2021
Олег Винник

Украинский композитор Руслан Квинта, являющийся музыкальным продюсером «Голосу країни» на «1+1», опубликовал в Instagram необычное фото известного певца Олега Винника — с легкой щетиной на лице.

В подписи к селфи Руслан обыграл текст песни Винника «Вовчиця».

«Нам бриЦЦя чи не бриЦЦя?» — подписал пост Квинта.

Как известно, в оригинале песни звучит следующий текст: «…зорі прозорі вгорі, вам спиться чи не спиться».

Поклонницы Олега традиционно похвалили своего кумира.

В то же время нашлись и те, кто посчитал, что их любимцу будет намного лучше без щетины на лице, хоть она и делает его «мужественным».

Как писали «ФАКТЫ», Олег Винник впервые занял место тренера на проекте «Голос країни», премьера которого запланирована на 24 января. Он будет оценивать выступления конкурсантов вместе с украинскими певицами Тиной Кароль и Dorofeeva (Надей Дорофеевой), а также певцом Monatik.

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