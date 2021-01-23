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Разругались из-за денег: стала известна причина конфликта между Михаилом Шуфутинским и Александром Розенбаумом

11:38 23 января 2021
Михаил Шуфутинский и Александр Розенбаум

Известный своей пропутинской позицией и поддержкой аннексии украинского Крыма российский певец и композитор Александр Розенбаум пожаловался на своего коллегу по песенному цеху Михаила Шуфутинсктого. О причинах ссоры он рассказал в эфире передачи «Легенды музыки» на российском пропагандистском канале.

По его словам, Шуфутинский включил многие произведения некогда любимого в Украине Александра Яковлевича в свой репертуар, не спросив разрешения и не озаботившись выплатой авторских отчислений. И такое поведение исполнителя суперхита «Третье сентября» возмутило самого барда.

«Когда я увидел и услышал Шуфутинского, я от счастья чуть с ума не сошел — мои песни, классные аранжировки, все красиво так сделано. А потом, когда я поехал за рубеж, у меня спрашивали, почему я пою песни Шуфутинского. Тогда меня это задело, потому что 90% песен, которые тогда создали ему успех, это были мои произведения», — отметил Розенбаум.

Как оказалось, Михаил Шуфутинский стал исполнять произведения Розенбаума во время эмиграции в США. Более того, после этого он записал целый альбом, состоящий исключительно из композиций Александра Яковлевича. При этом авторское право было нарушено. Между двумя шансонье начался серьезный конфликт, из-за которого они полностью прекратили общение.

К счастью, позже известным бардам удалось договориться — сейчас все разногласия остались давно в прошлом.

«Мы — нормальные люди. Какое-то время не общались, но сейчас уже давно-давно все хорошо. Мы хотим программу сделать, потому что мои песни, которые Миша спел, они знаковые достаточно для него, а для меня уж тем более. Поэтому почему нам не спеть их вместе?», — сказал Розенбаум.

Как писали «ФАКТЫ», недавно популярный шансонье Михаил Шуфутинский женился в третий раз.

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