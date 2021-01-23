Красавица в лифте: жена внука Аллы Пугачевой устроила необычную фотосессию

Известный своими неординарными поступками старший сын Кристины Орбакайте, 29-летний Никита Пресняков уже несколько лет женат на 23-летней модели Алене Красновой. О девушке известно, что она востребована в фэшн-индустрии, следит за трендами и всегда выглядит модно. Кроме того, Алена обожает фотографироваться, и нередко устраивает хоум-фото, примеряя самые разные образы.

К примеру, в пятницу, 22 января, Краснова поделилась новыми снимками, которые она сделала в стиле нуар в лифте.

На снимках девушка, облачившись в черное платье-комбинацию длины мини, устроила фотосессию в лифте, засветив длинные стройные ноги. «Пятничное настроение», — подписала снимки модель.

По мнению фолловеров, невестка Орбакайте знает толк в черном — цвет элегантности и роскоши является одним из любимых у модели. Ее очень часто можно заметить в нарядах этого оттенка.

Напомним, ранее Никита Пресняков пытался заинтересовать свою Instagram-аудиторию романтическим семейным фото, но музыканту подсказали, что снимок с беременной Аленой набрал бы гораздо больше лайков.

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