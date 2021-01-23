Наследство Виктюка: родные известного режиссера из Львова остались без его московской квартиры

После смерти знаменитого театрального режиссера Романа Виктюка его наследниками должны были стать ближайшие родственники: племянница Наталья и ее дети. Предполагалась, что именно им отойдет легендарная московская квартира режиссера с видом на Кремль и когда-то принадлежавшая сыну Сталина. Тем не менее, в Москве уже дали понять, что наследники могут не рассчитывать на квартиру Виктюка, режиссер не успел оформить ее в собственность. Об этом пишет «Собеседник».

Анализ документов показал, что 66-метровая квартира стоимостью примерно 50 млн рублей (18 млн гривен), не принадлежала Виктюку. Жилье режиссеру выделили еще в 90-х, но только в пользование, а не в собственность. Кто является владельцем жилья, неизвестно. Скорее всего, недвижимость находится на балансе мэрии Москвы, тем более, что здание на Тверской улице, построенное в 1938 году и являющееся ярким образцом сталинского ампира, было признано объектом культурного наследия.

Как отмечает издание, Виктюк мог бы оформить документы, чтобы стать владельцем жилья, но режиссер в этом вопросе был беспечен. «Для того чтобы квартира была в собственности, нужен был еще ряд юридических процедур, а в случае Романа Григорьевича этих процедур не было», — рассказал адвокат Сергей Жорин.

Что касается Театра Виктюка, то его новым худруком назначен 34-летний режиссер Денис Азаров. Он пообещал продолжать дело своего предшественника, но и вносить изменения в жизнь театра также будет.

Фото commons.wikimedia.org



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