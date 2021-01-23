"Разлучница Бузовой": СМИ вычислили "любовницу Давы"

Внезапный «развод» Ольги Бузовой и ее, казалось, идеального возлюбленного Давы Манукяна породил массу слухов.

Следившие за развитием отношений пары поклонники не могли поверить, как такая красивая история любви, долгожданная свадьба и признания на фоне райских пейзажей за какие-то пару дней превратятся в оскорбления и обвинения в страшном, пишет «Телепрограмма».

Скептики с самого начала полагали, что никакой романтики у Бузовой и Давы не было, а был контракт на взаимный пиар. И, возможно, скандальный разрыв — его часть. С другой стороны, стороны уже опустились до пугающих высказываний, которые в глазах простых обывателей им точно не прибавят очков.

Бузова заявила, что Дава якобы ее бил, плевал ей в лицо и изменял. Мама Давы, утверждают СМИ, в ответ обозвала девушку нехорошими словами. Как бы то ни было, таблоиды уже вычислили возможную или потенциальную любовницу недавнего мужа Бузовой.

Так, журналисты заметили, что в блоге Давы в последнее время часто мелькает танцовщица и хореограф Дарья Палей. Вообще, девушка участвует с ним в телепроекте. Но, казалось бы, кто не знает что такое «служебный роман».

Известно, что 23-летняя блондинка вообще-то замужем и уже растит ребенка. Но в вину ей ставят «слишком откровенные» даже для танцовщиц наряды. Впрочем, Палей, как и Дава, слухи о возможном романе не комментируют.

Как писали «ФАКТЫ», в 2017 году Бузова посетила аннексированный Крым, из-за чего попала в базы сайта «Миротворец». Вместе с тем, украинский продюсер Потап предложил Бузовой совместный проект. Певица согласилась на предложение Потапа стать героиней клипа группы MOZGI и записать совместный трек.

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