Разругались из-за ребенка: стала известна причина конфликта между Валерием Леонтьевым и его любовником

71-летний певец Валерий Леонтьев, который в 2020 году неожиданно для себя провел семь месяцев дома, в недалеком прошлом пережил настоящую личную трагедию: умер его молодой любовник, украинский певец Александр Богданович.

При этом последние месяцы жизни Александра были омрачены серьезным конфликтом, который возник у пары из-за суррогатного ребенка, пишет ЭГ.

Издание утверждает, что однажды Богданович в интервью неосторожно раскрыл информацию о том, что Валерий Яковлевич якобы начал поиск женщины для того, чтобы она выносила его наследника.

Когда журналисты попросили самого Леонтьева прокомментировать эту информацию, тот коротко ответил: «Брехня». Конфликт быстро сошел на нет, однако журналисты были убеждены, все это свидетельствует о глубоком кризисе в отношениях двух исполнителей, ведь как еще объяснить, что Богданович решил публично высказаться на столь деликатную тему.

При этом некоторые знакомые пары допускали, что разлад с Леонтьевым мог стать той последней соломинкой, которая сломала музыканта. Дело в том, что в последние месяцы он очень тяжело переживал отсутствие концертов из-за пандемии китайского вируса.

Богданович стал выпивать — именно цирроз печени и стал причиной смерти экс-любовника Валерия Яковлевича.

По некоторым сведениям, последний очень тяжело воспринял утрату, сожалея, что так и не смог наладить отношения с Богдановичем до того, как последний отошел в лучший мир.

Напомним, в декабре 2020 года Валерий Леонтьев не на шутку испугал фанатов, появившись на презентации книги журналиста Михаила Зыгаря «Все свободны». Тогда его даже назвали «жалким старичком».

Фото StarHit



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