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Шоу-бизнес

"Такие ноги дают лишь боги": Екатерина Кухар изумила фото под душем

16:40 23 января 2021
Катерина Кухар

Известная благодаря участию в проекте «Танцы со звездами» популярная украинская балерина Екатерина Кухар отправилась на отдых со своим семейством на Мальдивы, где и отметила недавно свое 39-летие.

Во время отпуска Катя не забывала радовать фанатов поклонников новыми кадрами с отпуска и рассказывать об острове, где проходит ее отдых.

Недавно прима-балерина на своей странице в Instagram поделилась фото в купальнике, показав свою стройную фигуру под душем на фоне изумительного тропического пейзажа.

Свой пост судья «Танцев со звездами» лаконично подписала: «Наполниться энергией…"(примечательно, что ранее похожее фото с Мальдив показала и экс-участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос).

Но поклонники пришли в восторг от увиденного, назвав любимицу богиней и отметив, что такие фото дарят им тепло и огонь даже в зимний холод.

Напомним, в тропиках балерина отпраздновала свой день рождения, назвав свой возраст лучшим.

Фото 1plus1.tv/

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