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Шоу-бизнес

Неожиданно: Надежду Мейхер сравнили с Майклом Джексоном

16:44 23 января 2021
Надежда Мейхер

Экс-солистка группы «ВИА ГРА» Надежда Мейхер решила поговорить со своими подписчиками о влиянии подсознания на жизнь человека.

«В действительном содержится не больше, чем в возможном… Не больше чем может представить наше сознание, и не меньше… Сила и глубина Сознания служат возможности постигать …», — написала звезда в Instagram.

Некоторые из поклонников восхитились мнением певицы.

Большинство фанатов традиционно засыпали Надю комплиментами, при этом в их числе были не только украинцы.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Надежда Мейхер рассказала о том, почему решила стать певицей.

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