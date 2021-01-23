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Пытались ударить, кидали кирпичи и гвозди: вдова Караченцова рассказала о нападениях поклонниц актера

17:09 23 января 2021
Людмила Поргина и Николай Караценцов

Вдова популярного актера Николая Караченцова, 72-летняя Людмила Поргина, рассказала о сложностях семейной жизни с ним. Вместе супруги прожили больше 30 лет, в том числе и после страшной аварии, случившейся в 2005 году, пишет «Собеседник».

По словам вдовы, ее постоянно атаковали фанатки супруга. Они караулили кумира у подъезда, а саму Поргину буквально ненавидели.

«Мой муж был секс-символом, который потрясал умы многих женщин! Я его не ревновала. Но, конечно, меня раздражало, что у подъезда всегда стояла толпа девушек, которые кричали: „Николай, Николай!“ Со мной они не церемонились: „А ну пошла вон отсюда!“ Естественно, я была им не нужна совершенно», — рассказала Людмила Андреевна.

По словам женщины, фанатки были готовы на все, чтобы избавиться от препятствия на пути к Караченцову в виде его верной жены. Они постоянно оскорбляли артистку и даже пытались причинить ей физический вред.

«Когда я шла домой и пела песню, в меня кидали кирпичами и гвоздями», — призналась вдова.

Караченцова не стало в 2018 году за день до 74-летия. Жизнь народного артиста РСФСР оборвалась после долгой борьбы с раком — в правом легком у актера обнаружилась неоперабельная опухоль.

Фото ЭГ

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