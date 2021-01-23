Как живой: опубликованы фото предполагаемого любовника Валерия Леонтьева в гробу

В Москве 21 января прошла церемонии прощания с 53-летним украинским певцом Александром Богдановичем, которого связывали весьма близкие отношения с 71-летним российским певцом Валерием Леонтьевым, пишет Экспресс газета.

Фотографии с церемонии передал журналистам один из остей, присутствовавших на мероприятии. На снимках исполнитель, который лежит в заваленном цветами гробу, выглядит словно живой.

Богданович скончался за несколько дней до этого от цирроза печени. Мужчина тяжело переживал безденежье и невостребованность, которые обрушились на него из-за пандемии. В связи с этим любовник Леонтьева стал искать утешение в бутылке, что в итоге и обернулось трагедией.

На траурной церемонии присутствовали только самые близкие. На одном из снимков можно увидеть пожилых людей, выстроившихся к гробу. Большинство из них приходится Богдановичу родственниками. При этом сам Леонтьев, судя по всему, похороны своего бывшего возлюбленного проигнорировал.

Не исключено, что Александр вполне мог быть внебрачным сыном легендарного певца. Молодой человек словно по пятам ходил за легендой российской эстрады. Этот факт, естественно, порождал массу вопросов. Что их связывало? Совместное творчество, работа, быт, взаимная симпатия, роман или, может, вообще родственные отношения?

Во всяком случае, в тусовке все чаще поговаривали: Богданович, который и впрямь был очень похож на Леонтьева в молодости — не кто иной, как внебрачный сын певца! Сам Александр на подобные слухи реагировал вяло, отвечал какими-то полузагадками, полунамеками, тем самым порождая еще больше вопросов.

В одном из интервью, к примеру, он сообщает: да нет, мол, я не сын звезды, рос во Львове в окружении своих, не относящихся никоим образом к миру шоу-бизнеса любящих мамы и папы. Но в то же время добавляет пикантности, мол, его фанаты раскопали, что его мама, Надежда Николаевна Савко, оказывается, была в молодости все же знакома с Леонтьевым.

«Они встретились в Москве, когда Валерий Яковлевич приехал поступать во ВГИК. А мама пробовала поступить в МГУ. Случился роман. Мама якобы забеременела мной и вернулась во Львов, где познакомилась с папой. Все это недоказуемо, но такая версия есть. Но мама уже умерла, так что расспросить подробности я не могу», — рассказывал в одном из интервью сам Богданович.

Также ни для кого в тусовке не секрет, что Богданович очень часто гостил на шикарной вилле Валерия Леонтьева в Майами. Причем вел себя там почти по-хозяйски.

Как писали «ФАКТЫ», недавно скончался украинский певец Александр Богданович, которого некоторые СМИ называют любовником российского певца Валерия Леонтьева.

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