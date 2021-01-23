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Все очень просто: Лилия Ребрик раскрыла лайф-хак, как быстро приучить детей убирать игрушки с пола

18:10 23 января 2021
Лилия Ребрик и Дикси

Украинская телеведущая и актриса часто показывает в своем Instagram детей и мужа, но в этот раз она сфотографировалась вместе с питомцем Дикси и без обиняков предложила записать ее в «клуб собачатников».

Собака появилась у телеведущей в октябре и за прошедшие месяцы стала всеобщей любимицей. Тем не менее как-то незаметно основную часть заботы о животном взяла на себя старшая дочь — Диана.

Лилия Ребрик и Дикси

«Должна признаться, что удивлена, но беру свои слова назад: Диана относится к Дикси максимально ответственно», — написала Ребрик, рассказав, что дочка кормит любимицу, водит к грумеру, следит, чтобы не замерзла на улице, и т. д. и т. п.

«И самое главное — у нас теперь никаких игрушек на полу! Все — чтобы Дикси случайно не проглотила! Раньше, когда что-то валялось на полу, то я Диану уговаривала убрать, а она могла сказать: „это не я“ и пройти мимо. Теперь все исчезает с пола без лишних слов и напоминаний!», — рассказала счастливая мама, назвав это лайфхаком, как приучить детей убирать игрушки.

Напомним, под Новый год Лилия вместе с дочерьми училась печь имбирное печенье, поделившись семейным рецептом.

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