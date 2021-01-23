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Шоу-бизнес

"Бомба-стайл": Лобода в очень коротком платье анонсировала сенсацию для поклонников

19:53 23 января 2021
Светлана Лобода

Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода анонсировала подготовку сенсации для поклонников. Об этом она написала в своем Instagram сразу после возвращения из отпуска на Мальдивах.

На фото в посте певица предстала в ультракоротком золотистом платье-«мишуре», которое выгодно подчеркивало ее стройные ноги, а также создавало дополнительный акцент на грудь. Чтобы ноги смотрелись еще длиннее, Светлана надела золотые босоножки на высоком каблуке.

«Я вернулась на пару дней в холодную зиму. Мой план: отработать запланированные концерты (говорят, ограничения постепенно снимаются), закончить новый сингл. Мы готовим вам такую бомбу!», — заявила она.

Поклонники начали наперебой заявлять звезде о том, с каким нетерпением ждут от нее обещанную новинку.

«Тут сомневаться не надо, сто пудов будет супер хит!», «Не нужно никаких бомб, нам нужен трек», «Конечно ждём», «Очень сильно жду каждый раз ты не перестаёшь нас всех удивляет своими бомбическими хитами», — пишут фанаты.

Также многие из них «по привычке» высказались об эффектной внешности певицы: «Шикарная», «Красавица», «Восхитительная Вы! И платье очень красивое! Подскажите фирму», «Ждем ваши бомбы постоянно».

Напомним, ранее Лобода шокировала поклонников видео, на котором показала, с каким солидным сопровождением она передвигается — в Дубае ее сопровождали как минимум четверо бодигардов.

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