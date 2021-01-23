Очень похож на отца: у Бориса Грачевского "нашелся" непризнанный внебрачный сын

Журналисты одного из российских телеканалов отыскали внебрачного сына создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Буквально накануне светская львица Алена Кравец намекнула на существование еще одного наследника режиссера. Не успело пройти и суток, как журналисты нашли молодого человека, пишет КП.

Юношу зовут Максим — в точности так же, как и его старшего брата от брака Грачевского с первой женой. Родился юноша в отношениях Бориса с сотрудницей детского лагеря «Орленок» Татьяной Красиковой, куда создатель «Ералаша» нередко приезжал. Сейчас молодому человеку 36 лет, он — ресторатор.

Журналистам Красиков рассказал — с отцом он виделся всего один раз в жизни в далеком детстве. Зла на него Максим не держит. Более того — мужчина благодарен знаменитому отцу за все.

«У них были отношения, мама захотела ребенка — именно от него, потому что любила в своей жизни одного-единственного человека. Папа никогда мне не помогал, мы не общались, но я не переживал по этому поводу. …Своему отцу я благодарен за генетику и хорошие мозги», — заявил он в программе «Ты не поверишь».

Красиков рассказал, что появлялся на похоронах отца, но светить лицом не хотел, поэтому стоял поодаль. Максима также не интересует и наследство Грачевского.

«На наследство я не претендую и не буду никогда. У него есть прекрасный мальчик-сын, которому и должно все это достаться», — отмечает Красиков.

В работе ресторатора не все гладко. Как и старший брат — тезка, Максим умудрился скопить огромное количество долгов — на 7 миллионов рублей. Сам Красиков, впрочем, проблемы отрицает.

Подруга Грачевского Лариса Преториус отметила — она пыталась познакомить юношу с отцом, но последний наотрез отказывался идти навстречу.

«Максим очень талантливый, как и все дети Бориса. Я не раз пыталась устроить их встречу, но Боря всегда отказывался. Он его категорически не принимал. Ну если я пять раз с этим подходила! Он в конце концов сказал: «Ты что, хочешь, чтобы мы поругались?», — вспомнила она.

Напомним, подруга семьи, режиссер Наталья Бондарчук утверждает, что овдовев, третья жена Грачевского Екатерина Белоцерковская вынуждена срочно искать деньги, чтобы прокормить себя и сына Филиппа. При этом ранее журналисты НТВ сообщали, что «Ералаш» заработал 89 млн рублей за год, а одноименный продюсерский центр принес своим владельцам 36 млн годовой прибыли.

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