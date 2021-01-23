"Шаловливый язычок" и "пышный бюст": Седокова опубликовала "нескромную" фотографию в купальнике

Экс-участница «ВИА Гры», 38-летняя Анна Седокова порадовала поклонников откровенным снимком в ярко-желтом купальнике на фоне океана и белоснежного пляжа.

Позируя для фотографа, мама троих детей соблазнительно наклонилась вперед, показывая пышный бюст.

При этом она пикантно изогнулась перед камерой и кокетливо высунула язычок.

«Надеяться на лучшее, быть готовым к худшему и не удивляться чему-либо между делом», — такой замысловатой фразой артистка решила подписать бесхитростную пляжную фотографию.

Одним из первых на пост откликнулся супруг певицы, 28-летний баскетболист Янис Тимма.

«Никакие слова не нужны», — написал спортсмен, добавив к комментарию смайл в виде огня.

Подписчики Анны тоже не скупились на комплименты.

«Слишком горячо», «Вау-вау-вау», «Девушка-пожар», — написали интернет-пользователи.

Возможно, среди комментариев были и «не совсем скромные» по поводу ее «шаловливого язычка» и пышного бюста, так как через некоторое время Седокова закрыла возможность для посетителей писать отзывы.

Отметим, что совсем недавно Анна заявляла о намерении и вовсе «завязать» с Instagram.

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