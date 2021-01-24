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"Приехала, и стала скрывать следы ума": Оля Полякова рассказала, как приходит в себя после отпуска на Мальдивах

8:32 24 января 2021
Оля Полякова на сцене

Популярная певица Оля Полякова, отметившая во время отпуска на Мальдивских островах свой день рождения, успела оторваться от украинских реалий и слегка взгрустнула по поводу снега.

Но Оля не была бы сама собой, если бы долго пребывала в печали.

Первым делом она перечитала комментарии своих поклонников. Они насыпали их щедро, хотя сперва и поиронизировали над звездой, которая удивляется снегу в январе.

Другие же, как обычно, восхитились певицей, назвав ее Королевой.

А затем приступила к борьбе с депрессией чисто по-женски — при помощи шоппинга и посещения салона красоты.

Прикупив новой одежды, певица пришла к восторг, и даже смогла пошутить по поводу своего дальнейшего преображения.

«Приехала — и сразу скрывать следы ума», — заявила блондинка и сама засмеялась своей шутке.

Похоже, настроение у Оли действительно отличное, и поклонники услышат от нее в ближайшее время немало интересного. Многие фаны считают, что певице уже пора выполнять обещание относительно более активного использования украинского языка.

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