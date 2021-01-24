"Джигарханян очень хотел ребенка": Цымбалюк-Романовская объяснила, почему так и не стала мамой малыша артиста

Бывшая супруга режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему так и не родила мужу ребенка, хотя прожила в браке с ним не один год.

В интервью для Алены Жигаловой Виталина созналась — она мечтала стать мамой именно в браке с Арменом, однако, реализовать эту цель так и не смогла.

В программе «Алена, блин» Цымбалюк созналась — она прекрасно понимала, что затрагивать эту тему было слишком поздно, однако, однажды разговор все же состоялся.

«Это было понятно, что это поздно. Я настолько была с ним счастлива, что не пыталась прогнозировать», — объяснила она.

Кроме того, выяснилось, что и сам Джигарханян хотел ребенка. К тому же, его старшая дочь ушла из жизни слишком рано.

«Это не обсуждалось. Об этом не думалось, мысль была исключена. Я не отказывалась от этого — я жила той жизнью, которой хотелось. Он переживал смерть дочери, он хотел ребенка, но мы понимали, что детей не будет. Как я могла склонять человека? Это было бы глупо с моей стороны», — объяснила Цымбалюк.

В последние годы перед разводом Виталина воспринимала собственного мужа как ребенка.

«Он сам был для меня как ребенок. С ним столько же времени нужно было проводить, сколько и с ребенком. Я всегда была рядом. Это было прекрасно, это меня не изматывало», — констатировала она.

Напомним, ранее сотрудница клиники, где в последние дни лечился и скончался народный артист СССР, озвучила шокирующие подробности о его состоянии перед смертью.

Фото из семейного архива

156

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter